Хо-Пин Тун: Сезон должен стать лучшим для Ферстаппена

Бывший тест-пилот Renault F1, участник гонок на выносливость и эксперт голландского Formel1.nl Хо-Пин Тун рассказал о своих ожиданиях от стартующего на следующей неделе сезона…

Хо-Пин Тун: «Думаю, в Австралии победит Льюис. Если проанализировать результаты тестов, видно, что Mercedes по-прежнему впереди, сразу за ними машины Red Bull Racing, а Ferrari чуть позади.

Предстоящий сезон должен стать лучшим до сих пор для Макса Ферстаппена, вопрос в том, сможет ли он выиграть титул. Победа в чемпионате зависит от многих факторов. Если по ходу продолжительного сезона вы лишь дважды сойдёте с дистанции, то можете оказаться позади на 50 очков. Вспомните год, когда Росберг стал чемпионом – Льюису тогда дважды не повезло.

Вероятно, Хэмилтон выиграет титул, Ферстаппен завершит сезон вторым, а Боттас – третьим. На тестах у Mercedes не обошлось без проблем, но к Австралии они будут решены. Машины Формулы 1 в наши дни очень надёжны, у Mercedes хороший базис, но и в Red Bull Racing будут сильны – поэтому я поставил Ферстаппена на второе место».