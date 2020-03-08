Пока в Ferrari действуют по плану

Мы писали о том, что база Ferrari в Маранелло оказалась в «красной зоне» по коронавирусу – въезд и выезд из этого региона ограничен, но для сотрудников Ferrari сделали исключение.

Часть сотрудников команды уже находится в Мельбурне, многие вылетели сегодня, некоторые отправятся в Австралию завтра. Пока сложностей с отправкой сотрудников не возникло.

«Поддерживая объявленные накануне правительством Италии меры, мы следим за развитием событий и плотно сотрудничаем с властями и уполномоченными организациями.

Соблюдение постановлений правительства позволяет Ferrari гарантировать безопасность сотрудников и членов их семей, что является нашим приоритетом. Каждое решение принимается, исходя из этого принципа.

Часть сотрудников и оборудования команды уже прибыли в Мельбурн, отъезд оставшихся членов команды осуществляется в соответствии с планом, если ничего не изменится», – сказано в заявлении Ferrari.