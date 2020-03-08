Шарль Леклер о своём отце…

Отец сыграл большую роль в карьере и жизни Шарля Леклера. Эрве Леклер был энтузиастом гонок, выступал в картинге и Формуле 3 – и привил эту любовь сыновьям.

Эрве скончался после продолжительной болезни в 2017-м, за несколько дней до победы Шарля в Баку в гонке GP2. Шарль очень тяжело переживал эту потерю, он часто посвящает свои победы отцу, а сегодня в социальных сетях поздравил его с днём рождения.

Шарль Леклер: «Сегодня твой день рождения. Я бы очень хотел, чтобы ты был здесь и мы отметили этот праздник вместе. Я помню всё, чему ты меня научил, и обещаю, что буду продолжать делать всё возможное, чтобы ты мной гордился. Я люблю тебя, я скучаю по тебе. Счастливого дня рождения там на небесах».