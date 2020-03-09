Бинотто: Нужно вернуть людям улыбку

В Италии сложная ситуация с коронавирусом, страна вышла на третье место по числу заболевших, но руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто надеется вернуть людям улыбку…

Маттиа Бинотто: «После долгой зимы, когда мы напряженно работали над новой машиной, пришло время оценить расстановку сил и понять, насколько эффективными оказались новинки, внедрённые за последние месяцы.

Мы знаем, что соперники очень сильны, но впереди длинный сезон, в котором всё решат темп доработки машины, её надёжность и эффективность работы команды. Мы готовимся решить эти задачи сплочённой командой, представляем сложность поставленной цели – и гордимся поддержкой болельщиков по всему миру.

В это сложное время, которое сейчас переживает Италия и весь мир, мы – как часть глобального спорта – должны попытаться вернуть улыбку людям, которые с тем же нетерпением ждут первую гонку нового сезона, как и мы сами».

Себастьян Феттель: «Услышав «Мельбурн», вы сразу представите три вещи: солнце, фантастическую атмосферу и кочки.

Солнце – обычно там хорошая погода. Атмосфера в дни уик-энда просто невероятная, ну а кочки – они каждый год ждут нас в Альберт-парке. Но именно они делают трассу технически сложной, именно поэтому она так нравится гонщикам.

Первая гонка сезона – всегда особенная. В этот уик-энд мы получим представление о расстановке сил в начале сезона».

Шарль Леклер: «Если меня попросят описать этап в Мельбурне в трёх словах, я скажу: Великолепный. Коварный. Классный!

Великолепный – это о городе – яркому и с множеством молодёжи, что делает его особенно живым. Трасса – хитрая и коварная, ведь она уличная. Я люблю гоняться между барьерами, но здесь есть и несколько скоростных участков. Уик-энд получается сложным из-за того, что в пятницу грязный асфальт не обеспечивает сцепления, которого вы ждёте на стационарных автодромах.

Трасса в Альберт-парке не прощает ошибок, малейшая оплошность может дорого стоить, поэтому в кокпите всё время нужна предельная концентрация».