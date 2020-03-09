Buzz & Co – новый партнёр McLaren Racing

Японская компания Buzz & Co и McLaren Racing объявили о подписании многолетнего контракта. Buzz & Co работает в сфере консультаций по инвестициям и маркетингу для японских компаний – и надеется использовать Формулу 1 для международной экспансии.

Логотип Buzz & Co появится на внутренней торцевой пластине заднего антикрыла MCL35, а руководитель компании Дайсуке Хасегава займёт пост вице-президента-консультанта по партнерскому развитию McLaren в Японии.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Новое инновационное партнерство с Buzz & Co позволит расширить наши связи с бизнесом и с болельщиками на ключевом для нас японском рынке. Я рад приветствовать господина Дайсуке в нашей команде и с нетерпением жду начала сезона».