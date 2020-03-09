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Ф1: Меры, предпринимаемые в связи с коронавирусом

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Скептики обвиняют руководство Формулы 1 в том, что несмотря на вспышку коронавируса, чемпионат мира стартует свои чередом – перенесён только китайский этап. В Формуле 1 ответили официальным заявлением…

«Здоровье и безопасность болельщиков Формулы 1, семей и всего сообщества имеют первостепенное значение. В связи с распространением коронавируса COVID-19 и его влиянием на мировое сообщество, в Формуле 1 ведут постоянный диалог с промоутерами, правительствами и органами здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность в спорте и вокруг него.

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В Формуле 1 используют научный подход к вспышке коронавируса, чтобы реализовать все необходимые меры для минимизации риска и защиты персонала.

В Бахрейне решили допустить на Гран При в этом году только участников, что является частью комплекса предупредительных мер для предотвращения развития вируса. В Бахрейне внедряют процедуры проверки на въезде и на местах, улучшают санитарные процедуры, создают дополнительные станции для мытья рук и разрабатывают медицинские протоколы для борьбы с COVID-19.

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Проведение Гран При Китая, назначенного на 17-19 апреля, отложено.

В связи с переменчивой природой вируса, в Формуле 1 продолжат использовать научный подход к ситуации, действуя на основе рекомендаций органов здравоохранения. В Формуле 1 уже реализованы меры, основанные на рекомендациях министерства здравоохранения Великобритании, включая отмену необязательных поездок.

Для безопасности сотрудников Формулы 1 в аэропортах, пунктах транзита и на трассах будут развернуты группы экспертов, способных диагностировать и изолировать лиц с подозрительными симптомами. Промоутеры гонок организуют места карантина для проверки любых подозрительных случаев.

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Безопасность всех участников имеет первостепенное значение для Формулы 1, FIA, команд и промоутеров», – сказано в заявлении руководства Формулы 1.

Источник:www.f1news.ru
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