Глок: McLaren может стать альтернативой для Феттеля

Бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок считает, что Себастьян Феттель может продолжить карьеру в McLaren – чтобы не зависеть от кадровых решений в Ferrari…

Тимо Глок: «Контракт Феттеля скоро закончится, продлевать его пока никто не спешит – он должен сделать для себя верные выводы. Возможно, ему стоит настаивать на своих условиях, или выбрать какой-то другой вариант.

К примеру – McLaren. Командой руководит немец, недавно занявший этот пост. Андреасу Зайдлю наверняка хотелось бы иметь в команде опытного немецкого гонщика.

Можно найти вариант и в Mercedes – только Тото Вольфф знает, будет ли продлён контракт с его гонщиками. Лишь в Red Bull дверь для Себастьяна окончательно закрыта.

Шарль Леклер уже доказал свою силу, он выступает на том же уровне, что и Себастьян, заслуживая такой же поддержки. Но если Себастьян вновь получит машину, в которой он будет чувствовать себя комфортно, если она будет подходить его стилю, он вернётся на прежний уровень и сможет побеждать. Если новая машина Ferrari подойдёт Феттелю, Леклеру будет намного сложнее».