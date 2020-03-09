Гран При Австралии: Прогноз погоды на уик-энд

Разговоры на тестах о том, что расстановка сил выяснится в Мельбурне, могут вновь оказаться ошикой – погода по ходу первого Гран При сезона будет прохладной, вероятность осадков весьма велика.

В начале недели в Мельбурне сухо и солнечно, но в ночь на пятницу погода испортится – придёт циклон, температура снизится, усилится ветер, вероятность осадков в первый день гоночного уик-энда – 90%.

В субботу утром проливные дожди и лишь около +15, так что если прогноз сбудется, толком поработать на тренировках не удастся.

Днём в субботу погода начнёт налаживаться, к воскресенью вероятность осадков снизится до 20%, а температура поднимется до 18С.