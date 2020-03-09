Карлос Сайнс: Мы готовы к борьбе

В McLaren с оптимизмом ждут первую гонку сезона в Мельбурне…

Карлос Сайнс: «Начинается новый сезон! Наконец, мы сможем узнать, насколько хорошо поработали в межсезонье на базе и на тестах в Барселоне. За шесть дней тестов мы разобрались в поведении машины, но только после первой гонки узнаем, какие позиции занимаем.

Мы готовы к борьбе. Эмоции болельщиков, атмосфере на трассе, напряжение перед тем, как погаснут стартовые сигналы – всё это делает уик-энд потрясающим. С нетерпением жду начала борьбы».

Ландо Норрис: «На этот раз я приеду в Австралию с опытом прошлого сезона. Год назад я отлично начал дебютный сезон в Мельбурне, теперь нужно прибавить. Я гораздо больше уверен в себе, чем год назад, я рад снова сесть за руль.

В Альберт-парке интересная трасса, австралийские болельщики создают отличную атмосферу. Поскольку трасса городская, на некоторых участках приходится проезжать близко к ограждениям, и если действовать смело, у этого есть свои плюсы.

В прошлом году болельщики отлично меня приняли, поэтому я рад снова их видеть. Мы с инженерами много работали зимой и на предсезонных тестах, а теперь готовы гоняться. С нетерпением жду начала сезона – он будет сложным, но интересным».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Мы готовы к новому сезону и с радостью отправляемся в Австралию. После успешных предсезонных тестов мы считаем, что неплохо готовы к сложностям этого сезона, но знаем, на чём надо сосредоточиться.

В Гран При Австралии мы впервые оценим конкурентоспособность команд без оговорк, которые приходится делать на тестах. Важно хорошо начать сезон в Альберт-парке. Разобраться с машиной в самом начале сезона очень важно для её дальнейшей доработки.

Я впервые приеду в Мельбурн вместе с McLaren , с нетерпением жду встречу с болельщиками и возможность окунуться в эту потрясающую атмосферу. Сдвоенные гонки в начале сезона всегда связаны с некоторыми сложностями, но команда на трассе и на базе напряжённо работала, так что мы отлично готовы к началу нового сезона».