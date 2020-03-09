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Автоспорт

Николас Латифи: Я старался хорошо подготовиться

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В сезоне 2020 года в Формуле 1 только один дебютант – 24-летний канадец из обеспеченной семьи с иранскими корнями Николас Латифи. На тестах в Барселоне заместитель руководителя команды Клэр Уильямс улыбнулась: «Он станет новичком года, верно?»

В прошлом году Николас завершил вторым сезон в Формуле 2, одиннадцать раз участвовал в пятничных свободных заездах, работал на частных тестах с Mercedes прошлых лет. Многие считают, что Николас – самый подготовленный дебютант за последние годы.

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Николас Латифи: «Тот факт, что в этом году я стану единственным дебютантом, ничего не меняет. С многими парнями я уже сражался на трассах, я гонялся больше чем с половиной сегодняшних пилотов Формулы 1. Так что мой дебют не назовёшь шагом в неизвестность.

Да, я – единственный новичок, но я старался максимально хорошо подготовиться. Джордж Расселл очень быстр, он станет для меня отличным ориентиром. Джордж – один из лучших, с интересом жду возможности сравнить себя с ним».

Источник:www.f1news.ru
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