Николас Латифи: Я старался хорошо подготовиться

В сезоне 2020 года в Формуле 1 только один дебютант – 24-летний канадец из обеспеченной семьи с иранскими корнями Николас Латифи. На тестах в Барселоне заместитель руководителя команды Клэр Уильямс улыбнулась: «Он станет новичком года, верно?»

В прошлом году Николас завершил вторым сезон в Формуле 2, одиннадцать раз участвовал в пятничных свободных заездах, работал на частных тестах с Mercedes прошлых лет. Многие считают, что Николас – самый подготовленный дебютант за последние годы.

Николас Латифи: «Тот факт, что в этом году я стану единственным дебютантом, ничего не меняет. С многими парнями я уже сражался на трассах, я гонялся больше чем с половиной сегодняшних пилотов Формулы 1. Так что мой дебют не назовёшь шагом в неизвестность.

Да, я – единственный новичок, но я старался максимально хорошо подготовиться. Джордж Расселл очень быстр, он станет для меня отличным ориентиром. Джордж – один из лучших, с интересом жду возможности сравнить себя с ним».