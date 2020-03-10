Абитебул: Важно хорошо провести первый уик-энд сезона

Руководитель Renault F1 Сирил Абитебул уверен, что команда и гонщики хорошо готовы к началу сезона, и рассчитывает, что Гран При Австралии это подтвердит.

Сирил Абитебул: «Старт сезона Формулы 1 – очень интересное время, это всегда так. После предсезонных тестов в Барселоне, которые прошли хорошо, мы отправляемся в Австралию, поставив перед собой амбициозные цели, однако при этом с некоторой осторожностью оцениваем наши шансы, учитывая, что полной ясности с расстановкой сил нет. Только первая гонка покажет, на что способны соперники.

Мы подготовились к старту чемпионата как можно более качественно благодаря напряжённой работе, которая шла зимой на базах в Энстоуне и Вири, и подтверждением этих усилий стал хороший уровень надёжности и эффективности машины, которые она продемонстрировала на тестах. Именно это мы и ожидали увидеть. Теперь хочется, чтобы наша подготовка воплотилась в реальные результаты по ходу гоночного уик-энда.

В этом сезоне неплохой потенциал есть и у нашей машины, и у наших гонщиков. У Даниэля Риккардо боевой настрой перед стартом чемпионата 2020 года, тем более в преддверии его домашней гонки. Эстебан Окон тоже жаждет добиться успеха, чтобы доказать, что заслуживает места в команде, и я считаю, что это сочетание – идеальный рецепт успеха.

Для команды важно нормально провести первый уик-энд, чтобы всё прошло как можно более гладко, и тогда почти точно можно будет рассчитывать на то, что наши усилия будут вознаграждены.

Сезон будет долгим, впереди различные возможности, которыми надо будет воспользоваться. Мы поставили перед собой определённые цели, хорошо подготовились и теперь с нетерпением ждём начала сезона».