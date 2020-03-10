Абитебул: Важно хорошо провести первый уик-энд сезона

Руководитель Renault F1 Сирил Абитебул уверен, что команда и гонщики хорошо готовы к началу сезона, и рассчитывает, что Гран При Австралии это подтвердит.
Сирил Абитебул: «Старт сезона Формулы 1 – очень интересное время, это всегда так. После предсезонных тестов в Барселоне, которые прошли хорошо, мы отправляемся в Австралию, поставив перед собой амбициозные цели, однако при этом с некоторой осторожностью оцениваем наши шансы, учитывая, что полной ясности с расстановкой сил нет. Только первая гонка покажет, на что способны соперники.
Мы подготовились к старту чемпионата как можно более качественно благодаря напряжённой работе, которая шла зимой на базах в Энстоуне и Вири, и подтверждением этих усилий стал хороший уровень надёжности и эффективности машины, которые она продемонстрировала на тестах. Именно это мы и ожидали увидеть. Теперь хочется, чтобы наша подготовка воплотилась в реальные результаты по ходу гоночного уик-энда.
В этом сезоне неплохой потенциал есть и у нашей машины, и у наших гонщиков. У Даниэля Риккардо боевой настрой перед стартом чемпионата 2020 года, тем более в преддверии его домашней гонки. Эстебан Окон тоже жаждет добиться успеха, чтобы доказать, что заслуживает места в команде, и я считаю, что это сочетание – идеальный рецепт успеха.