Марио Изола: В Мельбурне мы не ждём сюрпризов

Впервые с 2011 года, когда Pirelli вернулась в Формулу 1, команды проведут сезон с точно такими же шинами, как в прошлом году. Выбор составов для Гран При Австралии тоже не отличается от прошлогоднего, так что шинники не ждут сюрпризов.

Марио Изола, Pirelli: «Если говорить о шинах, мы не ждём сюрпризов в Мельбурне. Мы выбрали те же составы резины, что и год назад, так что у команд достаточно информации о работе шин.

Единственное, что мы не знаем – как эти шины покажут себя на машинах 2020 года, которые стали значительно быстрее, но на тестах в Барселоне мы смогли это оценить.

В последнее время большинство гонщиков проезжали гонку в Мельбурне с одним пит-стопом, и пока нет причин думать, что в этот уик-энд будет иначе. Нас ждёт начало конца целой эпохи – первая гонка последнего сезона Формулы 1 на 13-дюймовых шинах».