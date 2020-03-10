Масаши Ямамото: Мы постараемся побороться за титул

Прошлый сезон стал самым успешным для Honda после возвращения в Формулу 1. Управляющий директор Honda F1 Масаши Ямамото надеется развить успех и побороться за титул вместе с Red Bull Racing…

Масаши Ямамото: «В целом, прошлый сезон превзошёл наши ожидания. Но в его первой половине, за исключением Гран При Австралии, пришлось нелегко – нас преследовали проблемы, особенно в Монако. Мы многого ждали от гонки в княжестве, но не добились там хорошего результата. Надеюсь, в этом году всё будет иначе. Тем не менее в прошлом году для Honda всё прошло так, как мы планировали, мы получили хорошую основу для подготовки к этому сезону.

На предсезонных тестах все выглядели очень довольными и уверенными в успехе, так что мы с нетерпением ждём начала сезона и хотим сосредоточиться на доработке двигателя. Мы добились высокой надёжности и постарались повысить мощность, чтобы обе наших команды стали максимально конкурентоспособными.

В конце прошлого года мы хорошо выступали в гонках, особенно в Бразилии, а в межсезонье мы обновили свою инфраструктуру. Я с нетерпением ждал зимних тестов, а теперь мне любопытно, какие позиции мы занимаем.

В этом году тесты прошли спокойнее, чем в предыдущие пять лет – обошлось без серьезных проблем. Обе команды поработали с квалификацией и гонкой, всё прошло отлично, так что мы хорошо готовы к предстоящему сезону.

Мы постараемся побороться за титул. В прошлом году мы впервые работали с четырьмя гонщиками вместо двух. При этом Макс Ферстаппен давал нам очень хорошую обратную связь – его комментарии пригодились при доработке мотора.

В прошлом году мы одержали три победы, но в нескольких гонках, например, в Мексике или, пожалуй, в Монце у нас ничего не получилось. Посмотрим, сколько гонок мы выиграем в 2020-м. В прошлом году мы завоевали 11 подиумов – девять с Red Bull Racing и два с Toro Rosso. Следовательно, на 11 трассах у этих команд есть определённое преимущество. Посмотрим, на каких из них мы сможем выиграть, ведь именно там у нас неплохие шансы».