MсLaren и Yamazaki Mazak продлили контракт

В MсLaren объявили о продлении контракта с японской компанией Yamazaki Mazak – мировым лидером по производству металлообрабатывающего оборудования и станков с ЧПУ.

Yamazaki Mazak – партнёр McLaren с 1999 года, они поставили и обслуживают 36 станков в технологическом центре в Уокинге, обеспечив внутреннюю инженерную инфраструктуру поддержки.

Пирс Тинн, директор по производству McLaren Racing: «Приятно видеть, что компания Mazak, поставляющая нам оборудование в течение 21 года, расширяет свои отношения с McLaren и продолжает поддерживать наши выступления в Формуле 1.

В нашем спорте многое зависит от эффективности доработки машины по ходу сезона, мы благодарны Mazak за то, что они продолжают помогать нам в этом».