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Автоспорт

MсLaren и Yamazaki Mazak продлили контракт

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В MсLaren объявили о продлении контракта с японской компанией Yamazaki Mazak – мировым лидером по производству металлообрабатывающего оборудования и станков с ЧПУ.

Yamazaki Mazak – партнёр McLaren с 1999 года, они поставили и обслуживают 36 станков в технологическом центре в Уокинге, обеспечив внутреннюю инженерную инфраструктуру поддержки.

Пирс Тинн, директор по производству McLaren Racing: «Приятно видеть, что компания Mazak, поставляющая нам оборудование в течение 21 года, расширяет свои отношения с McLaren и продолжает поддерживать наши выступления в Формуле 1.

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В нашем спорте многое зависит от эффективности доработки машины по ходу сезона, мы благодарны Mazak за то, что они продолжают помогать нам в этом».

Источник:www.f1news.ru
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