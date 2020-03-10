Резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица об особенностях трассы в Альберт-парке, где пройдёт первая гонка сезона…

Роберт Кубица: «С нетерпением жду Гран При Австралии, ведь это первая возможность узнать, какие позиции мы занимаем. В этот уик-энд я не сяду за руль, но постараюсь помочь Кими, Антонио и команде на брифингах с инженерами.

В Альберт-парке сложная трасса, одна из моих любимых. Мельбурн – великолепный город, по ходу уик-энда болельщики создают удивительную атмосферу. В 2010-м я поднимался там на подиум, так что воспоминания весьма позитивные.

Освоиться на этой трассе непросто, условия постоянно меняются. Надо пилотировать точно и на всём круге оставаться на траектории, где асфальт чище. Обычно в пятницу он очень пыльный – не стоит сразу атаковать в полную силу, чтобы не разбить машину. Зон безопасности не так много, достаточно небольшой ошибки, чтобы врезаться в ограждения.

На тренировках нужно прибавлять с каждой серией кругов по мере того, как трасса покрывается слоем отработанной резины, а вы чувствуете большую уверенность в машине. В конце третьей тренировки трасса станет на несколько секунд быстрее, чем в начале уик-энда.

Главная цель при настройке машины – добиться хорошей управляемости. Там много кочек, особенно в первой шикане и на входе в шестой поворот, поэтому важна стабильность на торможении. Но это не все сложности Гран При Австралии. В прохладных условиях и на гладком асфальте сложно заставить работать шины. Да и погода обычно весьма переменчива – она может серьёзно измениться даже по ходу одного дня.

На трассе не так много мест для обгонов, при каждом манёвре рискуешь выехать на грязный асфальт вне траектории. Пожалуй, лучше всего атаковать соперника в третьем повороте – если воспользоваться его неудачным выходом из первой шиканы.

Гран При Австралии часто превращается в гонку на выносливость: из-за проблем с надёжностью машин в начале сезона и не прощающей ошибок трассы, сходов может быть много. Но если вам удалось добраться до финиша, есть хороший шанс заработать очки».