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Автоспорт

Роберт Кубица об особенностях трассы в Альберт-парке

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Резервный пилот Alfa Romeo Роберт Кубица об особенностях трассы в Альберт-парке, где пройдёт первая гонка сезона…

Роберт Кубица: «С нетерпением жду Гран При Австралии, ведь это первая возможность узнать, какие позиции мы занимаем. В этот уик-энд я не сяду за руль, но постараюсь помочь Кими, Антонио и команде на брифингах с инженерами.

В Альберт-парке сложная трасса, одна из моих любимых. Мельбурн – великолепный город, по ходу уик-энда болельщики создают удивительную атмосферу. В 2010-м я поднимался там на подиум, так что воспоминания весьма позитивные.

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Освоиться на этой трассе непросто, условия постоянно меняются. Надо пилотировать точно и на всём круге оставаться на траектории, где асфальт чище. Обычно в пятницу он очень пыльный – не стоит сразу атаковать в полную силу, чтобы не разбить машину. Зон безопасности не так много, достаточно небольшой ошибки, чтобы врезаться в ограждения.

На тренировках нужно прибавлять с каждой серией кругов по мере того, как трасса покрывается слоем отработанной резины, а вы чувствуете большую уверенность в машине. В конце третьей тренировки трасса станет на несколько секунд быстрее, чем в начале уик-энда.

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Главная цель при настройке машины – добиться хорошей управляемости. Там много кочек, особенно в первой шикане и на входе в шестой поворот, поэтому важна стабильность на торможении. Но это не все сложности Гран При Австралии. В прохладных условиях и на гладком асфальте сложно заставить работать шины. Да и погода обычно весьма переменчива – она может серьёзно измениться даже по ходу одного дня.

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На трассе не так много мест для обгонов, при каждом манёвре рискуешь выехать на грязный асфальт вне траектории. Пожалуй, лучше всего атаковать соперника в третьем повороте – если воспользоваться его неудачным выходом из первой шиканы.

Гран При Австралии часто превращается в гонку на выносливость: из-за проблем с надёжностью машин в начале сезона и не прощающей ошибок трассы, сходов может быть много. Но если вам удалось добраться до финиша, есть хороший шанс заработать очки».

Источник:www.f1news.ru
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