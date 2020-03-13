Новое на сайте

еще
Пятница, 13 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКоманды уйдут на карантин до 29 марта
Автоспорт

Команды уйдут на карантин до 29 марта

AdminНет комментариев
Добавлено

В среду заправщик McLaren пожаловался на недомогание, сдал анализ на коронавирус и был отправлен в гостиницу до появления результатов. Через 30 часов команде сообщили – анализ положительный, что и стало началом цепочки событий, приведших к отмене Гран При Австралии.

В McLaren определили тех, с кем общался приболевший заправщик – и отправили 14 сотрудников команды на карантин, но проблема в том, что в предыдущие дни он встречался и с сотрудниками других команд, так что всех по возвращению в Европу ждёт двухнедельный карантин – до 29 марта.

Читайте также:  Макс Ферстаппен: Мы ждем новинок от Honda

Менеджер команды Alfa Romeo Беат Цендер подтвердил журналистам Auto Motor und Sport: «Мы возобновим работу только в понедельник, 30 марта».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Red Bull и Haas хотели провести гонку

Сезон 2020 года может стартовать в Баку

Заявление Формулы 1 об отмене этапа в Мельбурне

Гран При Австралии отменён

Заявление Формулы 1 после снятия McLaren

Закрыть