Команды уйдут на карантин до 29 марта

В среду заправщик McLaren пожаловался на недомогание, сдал анализ на коронавирус и был отправлен в гостиницу до появления результатов. Через 30 часов команде сообщили – анализ положительный, что и стало началом цепочки событий, приведших к отмене Гран При Австралии.

В McLaren определили тех, с кем общался приболевший заправщик – и отправили 14 сотрудников команды на карантин, но проблема в том, что в предыдущие дни он встречался и с сотрудниками других команд, так что всех по возвращению в Европу ждёт двухнедельный карантин – до 29 марта.

Менеджер команды Alfa Romeo Беат Цендер подтвердил журналистам Auto Motor und Sport: «Мы возобновим работу только в понедельник, 30 марта».