Регламент на сезон 2021 года может быть отложен

В пятницу в Мельбурне объявлено об отмене Гран При Австралии, но отказом от проведения только этого этапа дело не ограничится. Все команды ушли на карантин до 29 марта, что делает невозможным проведение Гран При Бахрейна.

В паддоке все больше говорят о том, что будут отменены гонки во Вьетнаме и Нидерландах. Не исключено, что сезон начнётся в Монако или в Баку. При этом в руководстве Формулы 1 говорят о желании провести как можно больше отменённых гонок. Всё идёт к тому, что традиционный августовский летний перерыв будет отменён, чтобы вместо него провести несколько этапов.

Звучат и другие предположения – чтобы не переуплотнять гоночный календарь на конец года, часть Гран При перенести на 2021-й. Если такой план будет реализован, то переход на новый технический регламент в следующем году будет невозможен, и новые машины дебютируют только в 2022-м, как и ограничение бюджетов.