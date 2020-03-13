В Red Bull и Haas хотели провести гонку и сожалеют о том, что она была отменена…

«Насколько я понимаю, организаторы и врачи не возражали против проведения гонки, – заявил спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко. – Мы хотели гоняться. Остальные тоже были готовы, но не получили бы моторов из-за отказа автопроизводителей. Всё затянулось, потому что некоторые участники несколько раз меняли мнение».

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер надеется, что решения о следующих гонках будут принимать более оперативно.

Гюнтер Штайнер: «Мы участвовали бы в гонке. В девять часов, за десять минут до официальной отмены этапа, мне сказали, что гонка не состоится. Нам сообщили, что болельщики в любом случае не смогли бы попасть на трассу, так что нам тоже нет смысла гоняться.

Атмосфера на встрече была хорошей, все говорили, что хотят сделать, какие существуют варианты, и какие проблемы возможны. Все уважительно относились друг к другу, у всех были разные ситуации. Некоторые команды принадлежат крупным корпорациям, у них другая политика. Мы все из разных стран – из Италии, Великобритании, США… Всё по-разному.

Что касается следующих гонок, мы не должны туда приезжать, если знаем, что не сможем выступить. Нужно чётко понимать, что делать дальше, и как можно раньше узнать эти планы. Мы не знаем, какой будет следующая гонка. Об этом объявит промоутер. Сейчас мы собираем вещи. В понедельник мы вернёмся домой или в другое место – мы пока не знаем».