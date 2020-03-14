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Автоспорт

Андреас Зайдль остался в Австралии

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Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль остался в Австралии вместе с отправленными на карантин пятнадцатью сотрудниками.

В четверг он оперативно принял решение о том, что команда снимается с гонки, когда у заправщика оказался положительным тест на коронавирус, а потом решил остаться в Мельбурне с теми, кто закрыт на карантин в гостинице на 14 дней.

Андреас Зайдль: «В ночь на пятницу я разбирался с ситуацией в команде, а потом из солидарности остался с ними в Мельбурне.

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Когда стали известны результаты тестов, нужно было немедленно действовать. Моё решение было полностью поддержано владельцами команды. У меня просто не было другого выбора. Безопасность сотрудников в подобных ситуациях – ключевой приоритет».

Источник:www.f1news.ru
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