Экклстоун: Ferrari нужен лидер, а не инженер Бинотто

Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун продолжает внимательно следить за событиями в чемпионате и откровенно говорит на самые разные темы…

Берни Экклстоун: «На месте Льюиса я бы остался в Mercedes. Ему комфортно в команде, он в отличной форме. Тото Вольфф его полностью поддерживает. В Ferrari у Льюиса ничего не получится. Они итальянцы. Сначала ему пришлось бы выучить итальянский, чтобы понимать, о чём они говорят у него за спиной.

Проблема со всеми итальянцами в том, что они не хотят драться, не хотят ни с кем спорить. Вместо того, чтобы сказать кому-то, что он плохо делает работу, сказать «Разберись с проблемой или я разберусь с тобой – мне нужны результаты», они говорят «Давай поужинаем и всё обсудим, будем друзьями».

Если бы я был руководителем команды, то подписал бы контракт с Максом Ферстаппеном. Он быстр, с ним легко иметь дело. Если бы у меня в команде был Льюис, то я бы сказал ему, когда начинается следующая гонка, и что ему нужно на ней быть. В остальном он мог бы делать всё, что хочет. Я бы уменьшил ему зарплату и позволил самостоятельно заключать контракты со спонсорами. В Mercedes пытаются его контролировать, но я дал бы Льюису полную свободу.

Он ищет, чем заняться после завершения карьеры. Мода, музыка – всё такое. На мой взгляд, Льюис не до конца уверен в себе, и это распространяется на его пилотирование. Мы же слышим, как он хочет знать, какое время показывает его напарник или как дела у гонщиков Ferrari. Это говорит о том, что он не до конца уверен в себе.

Ему не нужно беспокоиться о рекордах Михаэля Шумахера по числу титулов. Если он захочет завершить карьеру, то не должен продолжать выступления только по этой причине. Он должен продолжать гоняться только в том случае, если сам этого хочет.

Льюис очень хороший гонщик, входит в пятерку лучших, но сложно сказать, лучший ли он за всю историю. В его распоряжении лучшая машина и лучшая команда».

Прокомментировал Берни Экклстоун и ситуацию в Ferrari. Отвечая на вопрос, считает ли он Маттиа Бинотто настоящим лидером команды, Берни заявил: «Нет, он инженер. Им нужен кто-то, кто даст сотрудникам понять, что если он что-то говорит, это нужно делать, а не “может быть сделаем” или “может быть обсудим”.

Я бы поставил Флавио Бриаторе во главе Ferrari. Он бы сделал с командой то же, что в своё время сделал с Benetton и Renault – переманил лучших сотрудников из других команд. Проблема в том, что Флавио позволил бы людям думать, что Ferrari принадлежит ему.

Себастьян? В прошлом году он облажался, и я сказал ему об этом. Он закончил сезон на позиции, которую заслужил. В Ferrari делают ставку на Леклера, это 100%. Они в него влюблены, поэтому его напарнику тяжело. Многое против Себастьяна.

Думаю, мы уже увидели всё, на что способен Леклер. Он хороший гонщик и он будет продолжать в том же духе, но я не считаю, что мы увидим в его исполнении что-то выдающееся. Произошедшее в прошлом году в Канаде расстроило Себастьяна. Он считал, что в Ferrari должны больше его поддерживать – и он прав».

В конце прошлого года обокрали дом старшей дочери Берни, Тамары Экклстоун. В основном были украдены ювелирные изделия, общий ущерб оценивался в 50 миллионов фунтов. В начале 2020-го подозреваемых граждан Румынии арестовали, но украденное пока не найдено.

«Мы до сих пор не знаем, что произошло, – продолжает Берни. – И полиция не знает. Арестованы два человека, но они не отвечают на вопросы. Но есть и хорошая новость. Благодаря произошедшему я смог объяснить жене, почему не покупаю ей дорогие украшения».

Ответил Берни и на вопрос, есть ли у него желание вернуться в Формулу 1: «Нет. Если в Liberty Media попросят меня возглавить компанию, я отвечу отказом, это 100%. Моё приглашение будет означать, что они хотят, чтобы я решил всё то, что они наделали.

У них свой способ управления. В Liberty считали, что будет легко, как в обычном бизнесе, но они поняли, что это не так. Для меня каждая сделка – как покупка и продажа подержанной машины. Формуле 1 нужен продавец подержанных машин».