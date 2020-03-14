Как может выглядеть новый календарь сезона 2020 года

Отмена Гран При Австралии, перенос этапов в Бахрейне, Вьетнаме и Китае привели к необходимости пересмотреть календарь Формулы 1 на сезон 2020 года.

В заявлении, в котором FIA объявила о решении отложить проведение гонок в Бахрейне и Китае, упоминается о возможном начале сезона в конце мая в Монако. При этом консультант Red Bull Хельмут Марко говорит, что чемпионат стартует только в июне в Баку. В свою очередь управляющий директор Формулы 1 Росс Браун заявил, что в Liberty Media планируют отменить августовский перерыв и провести 17-18 гонок.

На данный момент точно известно, что в 2020-м не состоится гонка в Мельбурне – второй раз в году команды не полетят на Зелёный континент, да и у местных властей нет финансовых возможностей ещё раз проводить подготовку временной трассы.

Остальные гонки – в Бахрейне, Вьетнаме и Китае формально отложены на неопределённый срок. Со дня на день будет объявлено и о переносе гонок в Нидерландах и Испании, поэтому на данный момент можно говорить о том, что календарь лишился шести этапов из двадцати двух.

В Формуле 1 хотят начать сезон в Монако, но проведение гонки зависит от ситуации с коронавирусом в Европе. Если гонка не состоится в конце мая, переносить её на другую дату не станут.

Во-первых, для этого пришлось бы ещё на несколько месяцев перекрывать улицы княжества ради временной трассы, что может вызвать недовольство влиятельных местных жителей, мнением которых власти не станут пренебрегать. Во-вторых, промоутеры этапа не платят Liberty Media за право принимать гонку. В условиях, когда число Гран При сокращается, что приводит к уменьшению доходов, в Liberty Media при выборе, какие гонки перенести, а от каких и вовсе отказаться, отдадут предпочтением тем Гран При, чьи промоутеры платят больший взнос.

Чтобы уложиться в озвученную Россом Брауном цифру 17-18 Гран При, из отложенных гонок в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах и Испании, достаточно сохранить в новом календаре две. Наиболее предпочтительными в этом списке выглядят этапы в Бахрейне (размер промоутерского взноса около $50 млн.) и Нидерландах (армия болельщиков Макса Ферстаппена).

Наиболее вероятным слотом для Зандфорта является один из уик-эндов августа. При этом возможно и частичное сохранение летнего перерыва, если провести строенные этапы в Нидерландах, Бельгии и Италии. Болельщиков Макса Ферстаппена достаточно, чтобы заполнить трибуны на двух гонках подряд в Зандфорте и Спа. В Монце, если этап состоится, не будет недостатка в поклонниках Ferrari.

Гонку в Бахрейне можно перенести в конец календаря, завершив сезон ближневосточным турне. Этап в Сахире не может быть последним в году, поскольку в Абу-Даби отдельно платят за право принимать финальный Гран При сезона. Таким образом, для Бахрейна остаётся слот между этапами в Бразилии и Абу-Даби, но в таком случае командам придётся проводить строенные этапы в концовке напряженного сезона.

Избежать этого достаточно просто – этап в Бахрейне перенести на дату проведения Гран При Абу-Даби, а гонку на трассе Яс-Марина передвинуть на неделю вперёд – на первую неделю декабря.

Возможный календарь сезона Формулы 1 2020 года

Дата

Гран При

Место проведения



24 мая

Монако

Монако

07 июня

Азербайджан

Баку

14 июня

Канада

Монреаль

28 июня

Франция

Ле-Кастелле

05 июля

Австрия

Шпильберг

19 июля

Великобритания

Сильверстоун

02 августа

Венгрия

Будапешт

23 августа

Нидерланды

Зандфорт

30 августа

Бельгия

Спа

06 сентября

Италия

Монца

20 сентября

Сингапур

Сингапур

27 сентября

Россия

Сочи

11 октября

Япония

Сузука

25 октября

США

Остин

01 ноября

Мексика

Мехико

15 ноября

Бразилия

Сан-Паулу

29 ноября

Бахрейн

Сахир

6 декабря

Абу-Даби

Яс-Марина