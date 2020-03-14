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Автоспорт

В Формуле Е объявили о приостановке сезона

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На этой неделе стало известно об отмене этапа Формулы Е в Индонезии. Сегодня промоутеры серии на электрических гоночных машинах объявили о приостановке сезона до июня из-за пандемии коронавируса. Помимо отмененных ранее этапов в Санье, Риме и Джакарте, не состоятся гонки в Париже и Сеуле.

Следующий этап Формулы Е пройдёт 21 июня в Берлине, но при этом не исключён вариант, что отменённые гонки могут быть перенесены на другие даты.

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Алехандро Агаг, основатель и руководитель Формулы Е: «Пришло время принимать ответственные решения. Именно поэтому мы решили временно приостановить сезон и не проводить гонки в следующие два месяца. Автоспорт играет важную роль в нашей жизни, но сейчас важнее здоровье и безопасность сотрудников, болельщиков и их семей, а также жителей городов, в которых мы проводим гонки.

Формула Е вернётся, когда кризис, начавшийся из-за распространения COVID-19, пойдёт на спад».

Источник:www.f1news.ru
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