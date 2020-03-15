Эндрю Уэстакотт: Я горжусь своей командой

Исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт надеялся, что этап состоится, вплоть до того, как у сотрудника McLaren обнаружили коронавирус.

В последние недели он брал на себя огонь критики, решившись в сложной ситуации организовать Гран При, а теперь с уверенностью ждёт следующего года, рассчитывая провести 25-й Гран При в Мельбурне со второго раза.

Эндрю Уэстакотт: «Кто давно со мной знаком, знают – я никогда не унываю. Я – настоящий фанат спорта. В семье меня ругают за то, что я храню все старые спортивные программки, и сейчас я знаю, что теперь у меня будет две программки 25-го Гран При в Мельбурне – 2020 и 2021 года.

Льюис Хэмилтон сказал в четверг, что деньги решают всё, но я не расстроился. Я понимал, каждый – Льюис или кто-то другой, имеет право на собственное мнение – исходя из соображений по поводу своего здоровья и безопасности.

Каждый день и каждый час мы полагались на экспертов в области здравоохранения, на мнение вирусологов. Они придавали нам сил и уверенности. Все принятые решения были основаны на науке, но распространение вируса изменилось и нам тоже пришлось всё изменить на основании полученных от них указаний.

Сейчас начинается следующий этап. Нужно распутать все финансовые узлы, включая инвестиции правительства штата – около 60 миллионов долларов, но мы гарантируем, что выплатим все задолженности и компенсации.

События такого масштаба мы всегда страхуем. В каждом контракте свои детали, мы решим вопрос выплат комплексно, чтобы все получили компенсацию. Это другие задачи, чем нам обычно приходится решать, но я уверен – наша команда, которой я очень горжусь, обязательно справится. Все мы расстроены отменой Гран При, но продолжаем делать свою работу».