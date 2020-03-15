eSports: Победил Симончич, Ферстаппену не повезло

Проходившие в воскресенье виртуальные соревнования All-Star Esports Battle с участием многих известных гонщиков, выступающих в разных чемпионатах, и мастеров киберспорта, вызвали большой интерес в мире автоспорта. Впрочем, это вполне объяснимо, поскольку они стали некоторой условной компенсацией для болельщиков, которых в этот уик-энда лишили удовольствия посмотреть Гран При Австралии.

В ходе трёх отборочных этапов определились 24 участника финальной гонки, её дистанция составляла 12 кругов, и продолжалась она чуть более 20 минут.

Изначально было понятно, что сильнейшие пилоты, поднаторевшие в гонках на симуляторах, составят серьёзную конкуренцию настоящим профессионалам от автоспорта, прежде всего Руди Ван Бурен, один из сильнейших киберспортсменов мира, и Ерней Симончич, ставшие победителями второй и третьей отборочных гонок. А в первой быстрее всех был Макс Ферстаппен.

Квалификацию перед финальным заездом выиграл Симончич, Ферстаппен стал лучшим из представителей реального автоспорта, но стартовал только с 9-й позиции. Увы, на старте Макс оказался участником острой ситуации, из-за чего откатился далеко за пределы первой десятки.

На первых кругах лидировал Симончич, Ван Бурен был третьим, и только на девятой и десятой позициях ехали Феликс Розенквист и Колтон Херта. Их преследовали Макс Гюнтер и Антониу Феликс да Кошта.

Через три круга явно разозлённый Ферстаппен пробился на 15-е место и продолжал атаковать соперников, ехавших впереди, но, видимо, перестарался, вылетел с трассы и снова потерял несколько позиций.

В группе лидеров шла упорная борьба за вторую позицию между Кевином Сигги и ван Буреном. Тем временем Розенквист поднялся уже на седьмую позицию.

Надо заметить, что соперничество на трассе носило весьма жёсткий, порой контактный характер, что помогло Ферстаппену: он воспользовался завалом, образовавшимся перед его машиной, разом опередил нескольких соперников и к 9-му кругу ехал 13-м. Когда до финиша оставалось чуть больше круга, он был уже 11-м.

В итоге победа досталась Ернею Симончичу, представителю Словении, он пересёк линию финиша на 2,7 секунды раньше ближайшего преследователя, Кевина Сигги. Ван Бурен занял третье место.

Лучшим из профессиональных гонщиков стал Феликс Розенквист, Колтон Херта финишировал 10-м, а Ферстаппен – 11-м.

По условиям соревнований победителю полагается денежный приз в 10 тысяч евро, и организаторы All-Star Esports Battle уже объявили о том, что через неделю пройдёт следующий этап серии.