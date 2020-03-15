Фестиваль Формулы 1 в ЮАР отложен из-за коронавируса

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В этом месяце в ЮАР должен был состояться первый в этом году Фестиваль Формулы 1. Планировалось, что мероприятие F1 Joburg Festival пройдёт в Йоханнесбурге 29 марта с участием Mercedes, Red Bull Racing и Renault.

В связи с пандемией коронавируса, организаторы объявили о том, что проведение фестиваля отложено на неопределённый срок.