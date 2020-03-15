Льюис Хэмилтон остался в Мельбурне

Решение об отмене Гран При Австралии было принято в пятницу утром, после чего команды и гонщики стали собирать вещи и перебронировать авиабилеты для возвращения в Европу. Однако не все так поступили – например, Кими Райкконен и Себастьян Феттель улетели из Австралии ещё до того, как было решено отменить гонку, а Льюис Хэмилтон до сих пор остаётся в Мельбурне.

Действующий чемпион мира решил провести несколько дней в столице штата Виктория. Сегодня Льюис посетил крытый скалодром, о чём рассказал в социальных сетях.

«Я расстроен тем, что сегодня не было квалификации, – написал Льюис. – Я решил остаться в Мельбурне и заняться скалолазанием. Для меня это отличный способ сохранять концентрацию.

Хочу поблагодарить всех, кто присылает позитивные сообщения. Надеюсь, все вы в безопасности».