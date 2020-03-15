Новое на сайте

еще
Воскресенье, 15 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортМагнуссен: Неправильно думать, что мы с Романом враги
Автоспорт

Магнуссен: Неправильно думать, что мы с Романом враги

AdminНет комментариев
Добавлено

Во втором сезоне документального сериала Drive to Survive, недавно показанного на Netflix, вновь рассказывается о непростой атмосфере в Haas F1. В прошлом сезоне Кевин Магнуссен и Роман Грожан трижды сталкивались на трассе и критиковали друг друга по радио, после чего руководителю команды Гюнтерe Штайнерe проходилось разбираться со своими гонщиками, и можно было предположить, что они недолюбливают друг друга. По словам Магнуссена, это ошибочное представление.

Кевин Магнуссен: «На самом деле, у нас хорошие отношения. Мы общаемся даже между гонками, поэтому неправильно думать, что мы с Романом враги. Я нормально общаюсь с его семьёй, с его детьми. Грожан занимается кайтсёрфингом, а я люблю ходить под парусом, так что мы планируем вместе что-нибудь такое предпринять, ведь нам обоим нравится это занятие. Возможно, это поможет развеять неверные представления о нас, что мы чуть ли не враги.

Читайте также:  Штайнер: Всё гораздо лучше, чем в прошлых Гран При

Гневные реплики по радио? Но это спорт! В футболе тоже кричат друг на друга, на поле игроки могут называть друг друга по-всякому. Но когда матч заканчивается, они садятся в автобус своей команды, и там всё совершенно иначе.

Операторам Netflix удалось поймать очень напряжённые моменты, когда после гонок мы только-только снимали шлемы, и в каком-то смысле это неплохо, поскольку даёт представление о том, что Формула 1 бывает и такой.

Читайте также:  Гран При Австрии: Прогноз погоды на гонку

Но при этом я надеюсь, что зрители понимают: то, что они видят на экране, это ещё не вся Формула 1. Там показаны лишь некоторые наиболее яркие или наиболее сложные моменты. Конечно, это и есть самое интересное, но они не видят то, что происходит между всем этим.

Что касается наших с Романом прошлогодних столкновений, то дело в том, что мы очень любим спорт и оба ведём жёсткую борьбу на трассе. А поскольку у нас одинаковые машины, мы часто боремся за одни и те же позиции, понятно, что в первом повороте рядом со мной часто оказывается Роман. Конечно, сталкиваться не стоит, но каждый из нас хочет опередить напарника, поэтому мы выжимаем из машины всё».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 + восемнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Барселоне ведут переговоры о переносе гонки

Эндрю Уэстакотт: Я горжусь своей командой

Льюис Хэмилтон остался в Мельбурне

Фестиваль Формулы 1 в ЮАР отложен из-за коронавируса
В Ferrari на две недели остановили производство

Закрыть