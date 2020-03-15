В Ferrari на две недели остановили производство

Заводы Ferrari в Маранелло и Модене на две недели остановили производство из-за эпидемии коронавируса. Сотрудники отправлены по домам и вернутся к работе после 27 марта, если вынужденный отпуск не будет продлён. По договорённости с профсоюзами, он будет полностью оплачен.
Вся деятельность, не связанная с производством, будет продолжена с помощью средств удалённого доступа.
Луис Камильери, исполнительный директор Ferrari: «В это сложное время я выражаю благодарность всем сотрудникам компании, которые в последние дни продемонстрировали ту страсть и преданность, которые определяют наш бренд.