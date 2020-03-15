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Воскресенье, 15 марта, 2020
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Автоспорт

В Ferrari на две недели остановили производство

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Заводы Ferrari в Маранелло и Модене на две недели остановили производство из-за эпидемии коронавируса. Сотрудники отправлены по домам и вернутся к работе после 27 марта, если вынужденный отпуск не будет продлён. По договорённости с профсоюзами, он будет полностью оплачен.

Вся деятельность, не связанная с производством, будет продолжена с помощью средств удалённого доступа.

Луис Камильери, исполнительный директор Ferrari: «В это сложное время я выражаю благодарность всем сотрудникам компании, которые в последние дни продемонстрировали ту страсть и преданность, которые определяют наш бренд.

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Вместе с нашими поставщиками они обеспечили работу производственного отдела компании. Из-за нашего уважения к ним, к их душевному спокойствию и к их семьям, мы приняли решение приостановить работу».

Такие же меры приняты на заводе Lamborghini, где более 1800 сотрудников отправлены в отпуск как минимум до 25 марта.

Источник:www.f1news.ru
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