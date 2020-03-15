В Формуле 1 готовы вернуть деньги подписчикам F1 TV

В Формуле 1 готовы вернуть деньги подписчикам сервиса F1 TV из-за отмены Гран При Австралии и переноса на неопределённый срок ряда других этапов сезона.

Организаторов чемпионата подвергли крайне жёсткой критике за то, как они действовали в критической ситуации, приведшей к отмене мельбурнской гонки, но вскоре после этого в руководстве Формулы 1 приняли решение о выплате компенсации болельщикам, поскольку выполнить свои обязательства перед ними они не могут.

«В связи с объявленными изменениями в чемпионате 2020 года мы хотели бы проинформировать вас о некоторых изменениях в вашей подписке на F1 TV, – такие или похожие сообщения получили все пользователи этого сервиса. – Поскольку пока нет возможности проводить прямые трансляции гонок, мы бы хотели вернуть вам деньги за последний месяц».

Впрочем, автоматически это не произойдёт. Для этого каждый подписчик должен отправить свои данные, и сделать это надо до 31 марта.

Поскольку в запланированные сроки не удастся провести не только австралийский этап, но также гонки в Бахрейне, Вьетнаме, и велика вероятность, что Гран При Нидерландов и Испании тоже не состоятся, можно предположить, что это не последний раз, когда Формуле 1 придётся возвращать деньги болельщикам.