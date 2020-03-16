Джонс: Отмена Гран При – удар для австралийского спорта

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс прокомментировал решение отменить Гран При Австралии в связи с угрозой распространения коронавируса.

Алан Джонс: «Лично я всё равно провёл бы гонку, но надо серьёзно относиться к ситуации. Как комментатор австралийского телеканала Channel 10 я должен быть в курсе всего и знать, что происходит. Вплоть до пятницы мы все думали, что ситуация под контролем. В некотором плане катализатором стала McLaren – именно с неё всё началось.

Отмена гонки – серьёзный удар для австралийского спорта, ведь в Мельбурне собрались люди со всего мира и других штатов страны. Только представьте, как им должно быть обидно! Я не могу никого винить в том, что Формула 1 всё-таки сюда приехала. События развивались очень быстро, и я сомневаюсь, что кто-то мог предположить, что всё сложится именно так.

Вероятно, в Формуле 1 думали, что смогут с этим справиться и провести гонку. Не забывайте, что всего за пять дней до Гран При 86000 зрителей смотрели в Мельбурне финал женского Кубка мира по крикету, проходивший на стадионе, где всё гораздо компактнее по сравнению с открытой площадкой Альберт-парка.

Я считаю, что перенести Гран При невозможно, так что гонка в этом году не состоится. Если бы я играл на тотализаторе, поставил бы на то, что гонки не будет».

Как бывший гонщик Williams Алан Джонс переживает за команду из Гроува и надеется, что её ситуация изменится к лучшему: «Сейчас принято во всём винить Клэр Уильямс – так делают все, хотя это совершенно несправедливо. Клэр – женщина, её легко обвинять, но она не заслуживает такого отношения. Она хорошо работает, и команда ещё отыграется.

Если Williams преодолеет полосу неудач и снова вернётся в лидеры, для команды это будет подвиг. Я искренне надеюсь, что они снова добьются успеха, ведь это моя семья».