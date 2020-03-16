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Автоспорт

Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге

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Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».

Отборочные этапы проходят в формате спринта, дистанция такой гонки – всего восемь кругов, право выйти в финал получают гонщики, занявшие первые восемь мест.

По итогам этого этапа ими стали Ферстаппен, Максимилан Гюнтер (Формула E), Колтон Херта (IndyCar), Феликс Розенквист (IndyCar), Джимми Бродбент (киберспорт), Антониу Феликс да Кошта (Формула E), Дани Хункаделья (DTM) и Нил Яни (Формула E).

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Отборочная фаза соревнований продолжается, впереди ещё два таких этапа.

Источник:www.f1news.ru
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