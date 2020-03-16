Письмо президента FIA о пандемии коронавируса

Президент FIA Жан Тодт написал открытое письмо, прокомментировав отмену этапов различных гоночных серий из-за пандемии коронавируса…

С декабря 2019 года вирус COVID-19 не обошёл стороной ни один континент. В FIA внимательно следят за развитием ситуации. С февраля специальная комиссия под руководством президента медицинской комиссии профессора Жерара Сейяна постоянно оценивает влияние кризиса на нашу федерацию, сотрудников, автомобильные клубы и мероприятия, которые они организуют. Многие решения уже приняты, другие будут приняты в ближайшее время, чтобы помочь предотвратить распространение вируса по всему миру.

Нам пришлось отменить или отложить проведение многих соревнований: Формулу 1, WRC, WEC, RX, Формулу Е и другие. Мысленно мы с автомобильными клубами, которые потратили много сил и времени на организацию этапов, и с нетерпением ждали их проведения. Я разделяю их разочарование и хочу выразить свою поддержку и солидарность. По мере возможности вместе с промоутерами чемпионатов мы проанализируем календари и попытаемся провести некоторые гонки позднее в этом году.

Наши мероприятия тоже пострадали. Азиатско-Тихоокеанский спортивный региональный конгресс, который должен был пройти в Ханое в начале апреля, отменён. Мы постараемся, но не обещаем, провести его во время Спортивной конференции FIA в Бангкоке в июне.

Кроме того, заседание комиссии FIA, которое должно было пройти через несколько недель, будет отложено или пройдёт в формате видеоконференции.

Что касается сотрудников, работающих в офисах FIA в Париже и Женеве, то их здоровье – наш приоритет. Я решил адаптировать нашу работу, основываясь на распоряжении правительств Франции и Швейцарии. В первую очередь, сотрудникам было предложено работать из дома. Мы внедрили IT-решения, необходимые для функционирования всех департаментов FIA. Поэтому наши сотрудники будут доступны и готовы оказать любую помощь, если она понадобится.

Мир переживает кризис в области здравоохранения, которого прежде никогда не испытывал, и это затрагивает каждого из нас. Чтобы вместе бороться с этим вирусом, мы должны временно изменить способы работы. Надеюсь, всё это позволит нам возобновить нормальную жизнь в ближайшие недели.

Я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Разумеется, я продолжу информировать вас о развитии этого кризиса с точки зрения его влияния на FIA, и приглашаю вас поступать точно так же, сообщая о ситуации у вас в стране.

Искренне ваш, Жан Тодт