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Автоспорт

Ралли «Шёлковый путь» 2020 меняет маршрут

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Эпидемия коронавируса COVID-19, охватившая все континенты мира, вынуждает организаторов спортивных мероприятий вносить изменения в свои планы. Не станет исключением и Международное ралли «Шёлковый путь», которое в 2020 году должно было пройти по маршруту Россия – Казахстан – Китай.

Для предотвращения рисков, связанных с эпидемией, и в целях обеспечения успешного проведения грядущего юбилейного выпуска ралли «Шёлковый путь», российская дирекция совместно с FIA и FIM приняли решение изменить маршрут соревнования.

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Ралли «Шёлковый путь» полностью пройдет по территории России в период со 2 по 11 июля. В 2020 году гонка стартует на Красной площади в Москве 3 июля, а финиширует в Казани 11 июля.

Новый маршрут включает восемь этапов по самым разнообразным ландшафтам на территории России – гонщикам предстоит вести борьбу в степях, преодолевать барханы, а также песчаные, холмистые и лесные трассы.

В этом году ралли «Шёлковый путь» поставит своих участников перед новыми вызовами: боевая дистанция скоростных участков составит около 2700 километров. При этом общая дистанция гонки – примерно 4200 километров.

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Владимир Чагин, руководитель проекта: «Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли «Шёлковый путь» 2020 в сложившихся условиях распространившегося коронавируса. Журналисты и участники получат возможность открыть для себя удивительные регионы России. Это ралли будет соревнованием высочайшего уровня и незабываемым путешествием».

Фредерик Лекиен, заместитель руководителя проекта: «Взглянем на ситуацию позитивно: маршрут будет интересным и увлекательным со спортивной точки зрения. Дорожные секции будут совсем короткими, и командам будет гораздо легче организовать свою логистику. Учитывая чувствительную международную обстановку, это было взвешенное решение, принятое, прежде всего, на благо участников».

Источник:www.f1news.ru
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