Сотрудник Pirelli болен коронавирусом

Вчера в Мельбурне должен был пройти первый Гран При сезона, отменённый из-за коронавируса, но не все сотрудники команд и компаний сразу вернулись в Европу.

В Pirelli подтвердили – тест одного из сотрудников на коронавирус оказался положительным – он отправлен на лечение.

«Вчера в Мельбурне один из сотрудников команды Pirelli в Формуле 1 стал положительный тест на Covid-19. В настоящее время этот сотрудник выполняет все соответствующие процедуры, определённые австралийскими органами здравоохранения», – сказано в заявлении Pirelli.