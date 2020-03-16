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Понедельник, 16 марта, 2020
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Автоспорт

Сотрудник Pirelli болен коронавирусом

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Вчера в Мельбурне должен был пройти первый Гран При сезона, отменённый из-за коронавируса, но не все сотрудники команд и компаний сразу вернулись в Европу.

В Pirelli подтвердили – тест одного из сотрудников на коронавирус оказался положительным – он отправлен на лечение.

«Вчера в Мельбурне один из сотрудников команды Pirelli в Формуле 1 стал положительный тест на Covid-19. В настоящее время этот сотрудник выполняет все соответствующие процедуры, определённые австралийскими органами здравоохранения», – сказано в заявлении Pirelli.

Источник:www.f1news.ru
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