В Индианаполисе ведут переговоры о возвращении Гран При

Осенью мы писали о том, что Penske Corporation приобрела активы компании Hulman & Co, которой, в частности, принадлежал знаменитый американский автодром Indianapolis Motor Speedway. Новый владелец трассы бизнесмен Роджер Пенске надеется, что Формула 1 когда-нибудь вернётся на «Кирпичницу» – так эту трассу назвали ещё в 1909 году.

Роджер Пенске: «Мой сын Грег встречался с Чейзом Кэри, и в течение нескольких предыдущих недель они вели предварительные переговоры. Пришло ли время снова обратить внимание на Формулу 1? Я пока не знаю, будет ли это экономически выгодно, но мы предполагаем провести Гран При не раньше 2022 года. Я хочу, чтобы Формула 1, а также гонки спорткаров когда-нибудь вернулись в Индианаполис. Эта трасса – для первоклассных машин, и мы хотим сделать её особенной.

У меня также были беседы с Джоном Дунаном, президентом ассоциации IMSA – по-моему, есть хорошая возможность принимать в Индианаполисе гонки на выносливость. Мы хотим проводить больше отличных гонок и активнее использовать трассу. Хотим заниматься долгосрочными проектами, чтобы преданные болельщики продолжали приезжать на наш автодром вместе с семьями и друзьями. У нас есть отличный шанс показать, на что мы способны».

Гран При США проходил в Индианаполисе с 2000 по 2007 года и был весьма популярным этапом. Однако его рейтинг резко упал в 2005 году, когда в Michelin вынуждены были признать свои шины небезопасными, и все клиенты французской компании снялись с гонки. В итоге из 20 машин в ней участвовали всего шесть.