Новое на сайте

еще
Понедельник, 16 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортWEC: Гонка «6 часов Спа» отложена
Автоспорт

WEC: Гонка «6 часов Спа» отложена

AdminНет комментариев
Добавлено

Пресс-служба серии WEC сообщила о решении отложить гонку «6 часов Спа», запланированную на 23-25 апреля.

Промоутер этапа, представители трассы и королевского автоклуба Бельгии работают над поиском новой даты проведения гонки.

Жерар Неве, руководитель серии: «Решение отложить гонку было единственно верным в этой ситуации. Здоровье и благополучие участников, болельщиков и всех в паддоке – наш главный приоритет. Мы работаем над поиском новой даты для «6 часов Спа» и постараемся сообщить о ней, как можно скорее».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ралли «Шёлковый путь» 2020 меняет маршрут

Штайнер: Не знаю, когда сможем продолжить

Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге

Джонс: Отмена Гран При – удар для австралийского спорта

В Индианаполисе ведут переговоры о возвращении Гран При

Закрыть