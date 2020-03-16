WEC: Гонка «6 часов Спа» отложена

Пресс-служба серии WEC сообщила о решении отложить гонку «6 часов Спа», запланированную на 23-25 апреля.

Промоутер этапа, представители трассы и королевского автоклуба Бельгии работают над поиском новой даты проведения гонки.

Жерар Неве, руководитель серии: «Решение отложить гонку было единственно верным в этой ситуации. Здоровье и благополучие участников, болельщиков и всех в паддоке – наш главный приоритет. Мы работаем над поиском новой даты для «6 часов Спа» и постараемся сообщить о ней, как можно скорее».