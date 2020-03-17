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Автоспорт

О Фернандо Алонсо сняли документальный сериал

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Испанская компания The Mediapro Studio сняла документальный сериал Fernando – пятисерийный фильм о карьере двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо после его ухода из Формулы 1. Съёмки проходили в прошлом году с участием родных и близких гонщика, в частности его сестры Лорены, подруги Линды Морселли и менеджера Луиса Гарсия Абада.

Хавьер Мендес, директор глобального контента The Mediapro Studio: «Создатели сериала поделятся размышлениями Фернандо о его возможном возвращении в Формулу 1. Алонсо – победитель, и в этом году он хочет доказать, что он лучший гонщик за рулём любой машины с четырьмя колёсами».

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В фильме рассказано об участии Фернандо Алонсо в Indy500 вместе с McLaren, в «24-х часах Ле-Мана», а также в ралли-рейде Дакар. Сериал выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime в Испании, Франции, Италии, Великобритании и Латинской Америке.

Источник:www.f1news.ru
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