О Фернандо Алонсо сняли документальный сериал

Испанская компания The Mediapro Studio сняла документальный сериал Fernando – пятисерийный фильм о карьере двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо после его ухода из Формулы 1. Съёмки проходили в прошлом году с участием родных и близких гонщика, в частности его сестры Лорены, подруги Линды Морселли и менеджера Луиса Гарсия Абада.

Хавьер Мендес, директор глобального контента The Mediapro Studio: «Создатели сериала поделятся размышлениями Фернандо о его возможном возвращении в Формулу 1. Алонсо – победитель, и в этом году он хочет доказать, что он лучший гонщик за рулём любой машины с четырьмя колёсами».

В фильме рассказано об участии Фернандо Алонсо в Indy500 вместе с McLaren, в «24-х часах Ле-Мана», а также в ралли-рейде Дакар. Сериал выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime в Испании, Франции, Италии, Великобритании и Латинской Америке.