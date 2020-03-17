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Открытое письмо Чейза Кэри…

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Исполнительный директор Формулы 1 написал открытое письмо болельщикам в связи с эпидемией коронавируса и её влиянием на спорт…

Уважаемые болельщики Формулы 1,

Хочу поделиться с вами некоторыми соображениями и перспективами, появившимися на прошлой неделе в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

Прежде всего, наш главный приоритет – здоровье и безопасность болельщиков, команд и компаний в Формуле 1, а также общества в целом.

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Мы приносим извинения болельщикам, пострадавшим от отмены Гран При Австралии и переноса на более поздний срок других гонок. Эти решения принимаются руководством Формулы 1, FIA и промоутерами в быстро меняющихся условиях, но мы считаем их правильными и нужными.

Мы понимаем – все хотят знать, что дальше ждёт Формулу 1 в 2020-м. Учитывая постоянное развитие ситуации, сегодня мы не можем дать точный ответ. Тем не менее, мы планируем начать сезон 2020 года, как только это будет безопасно.

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Мы ежедневно общаемся с экспертами и официальными лицами, оценивая направление дальнейшего движения в ближайшие месяцы. Мы будем держать вас в курсе и сообщим детали, как только они появятся.

Мы благодарны за вашу поддержку и понимание. Желаем вам и вашим семьям всего наилучшего.

Искренне ваш, Чейз Кэри.

Источник:www.f1news.ru
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