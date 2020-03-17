Сергей Воробьев покинет пост в АНО «РОСГОНКИ»

20 марта Сергей Воробьев покинет пост заместителя генерального директора АНО «РОСГОНКИ» – компании, которая организует гонки Формулы 1 в России и является собственником Сочи Автодрома.

Сергей Воробьев внес вклад в создание АНО «РОСГОНКИ» и вошел в состав компании с начала ее работы. В сферу его деятельности входило, в​ частности, международное взаимодействие; он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав Комиссии Формулы 1.

Сергей Воробьев: «Быть в команде организаторов Гран При России с 2012 года – это большая честь, и я рад что мы под руководством Дмитрия Николаевича Козака прошли путь от проведения лучшего Гран При Формулы 1 в сезоне 2014 года до создания профессиональной промоутерской компании.

Уверен, что сильная и надежная команда РОСГОНОК продолжит успешную работу, достигнув новых высот как в организации Гран При России Формулы 1 в Сочи, так и в других проектах».

Алексей Титов, генеральный директор АНО «РОСГОНКИ»: «Благодарим Сергея за эффективную работу в команде РОСГОНОК и желаем новых свершений в выбранном им направлении деятельности».