В Ф1 готовы утвердить новый календарь

Немецкий Auto Motor und Sport пишет, что Liberty Media и команды хотят утвердить календарь Формулы 1 на 2020 год до конца этой недели.

Календарь носит предварительный характер. Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в Европе, не остаётся надежды, что гонки в Нидерландах, Испании и Монако пройдут в запланированные сроки. Таким образом, в Формуле 1 готовятся к тому, что сезон стартует 7 июня в Баку, и если всё пройдёт хорошо, то за 182 дня мы увидим 18 Гран При.

Предварительно гонки в Азербайджане, Канаде, Франции и Великобритании останутся на утверждённых ранее датах – 7, 14 и 26 июня, 5 и 19 июля. Изменения в календаре начнутся после гонки в Сильверстоуне – в настоящее время оценивается возможность провести Гран При Испании 26 июля – между Великобританией и Венгрией.

После венгерского этапа чемпионат возьмёт двухнедельную паузу, а затем запланированы три гонки подряд – в Нидерландах (23 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября). Следующие этапы в Сингапуре (20 сентября) и России (27 сентября) без изменений.

В Liberty Media хотят провести и дебютный Гран При Вьетнама – теоретически это возможно сделать перед или после Гран При Японии, но при любом из этих вариантов получается четыре гонки подряд.

Гонки в США (25 октября), Мексике (1 ноября) и Бразилии (15 ноября) останутся без изменений. Гран При Бахрейна переносится на 29 ноября, а завершает сезон гонка в Абу-Даби 6 декабря. Таким образом, из календаря выбывают этапы в Мельбурне, Шанхае и Монако.

Остается вопрос с обязательным двухнедельным закрытием баз команд в августе. Команды фактически согласились на отказ от летнего перерыва, и взамен им будет предложено закрыть базы на две недели в апреле или мае – каждая команда сможет выбрать удобное для себя время.

Предварительный календарь сезона Формулы 1 2020 года

Дата

Гран При

Место проведения



07 июня

Азербайджан

Баку

14 июня

Канада

Монреаль

28 июня

Франция

Ле-Кастелле

05 июля

Австрия

Шпильберг

19 июля

Великобритания

Сильверстоун

26 июля

Испания

Барселона

02 августа

Венгрия

Будапешт

23 августа

Нидерланды

Зандфорт

30 августа

Бельгия

Спа

06 сентября

Италия

Монца

20 сентября

Сингапур

Сингапур

27 сентября

Россия

Сочи

4 октября*

Вьетнам

Ханой

11 октября

Япония

Сузука

18 октября*

Вьетнам

Ханой

25 октября

США

Остин

01 ноября

Мексика

Мехико

15 ноября

Бразилия

Сан-Паулу

29 ноября

Бахрейн

Сахир

6 декабря

Абу-Даби

Яс-Марина

* – рассматриваются обе даты для проведения Гран При Вьетнама