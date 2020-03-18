Карлос Сайнс: Сдаваться нельзя!

После отмены Гран При Австралии из-за коронавируса Карлос Сайнс вернулся в Мадрид и отбывает карантин у себя дома. Испанец записал короткое видео, чтобы поддержать команду и болельщиков в непростое время.

Карлос Сайнс: «Привет всем! После отмены Гран При Австралии я вернулся домой в Испанию, и у меня было много дел – надо всё привести в порядок. Пользуясь случаем, я хочу кое-что вам сказать.

Как вы знаете, в прошлый четверг в Австралии у одного из членов McLaren обнаружили коронавирус – и вся команда добровольно ушла на двухнедельный карантин, в том числе и я. Сейчас я отлично себя чувствую, но как вы понимаете, это не означает, что я не заражён, и в будущем у меня не появятся симптомы. Для общей безопасности очень важно следовать рекомендациям врачей. Пользуясь случаем, я хотел бы всем напомнить, что нужно серьёзно отнестись к этой проблеме и вести себя ответственно.

Я хочу поблагодарить и выразить поддержку профессионалам, работающим в больницах, аптеках, продуктовых магазинах и рынках, а также офицерам полиции и другим силовым структурам. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает в этой ситуации. Мысленно я со всеми, особенно с теми, кто лечится от вируса в больнице или дома, как в Испании, так и в других странах. Мы несём ответственность за то, чтобы как можно быстрее переломить ситуацию.

Последние несколько дней были очень насыщенными – я старался по-новому устроить свою жизнь. Конечно, мне немного скучно – вероятно, скучают все, кто вынужден отбывать карантин. Но я тренируюсь и стараюсь найти себе занятие. Я делаю то, на что у меня обычно не хватает времени из-за многочисленных поездок. Постараюсь из дома держать вас в курсе моей повседневной жизни, чтобы мы оставались на связи и пережили этот период вместе.

Я хотел бы поддержать всех механиков и тех, кто остался в Австралии. Отправляю им положительные флюиды и много позитива. Обнимаю всех! Уверен, скоро карантин закончится и мы вернёмся к работе, а потом эпидемия пойдёт на спад и мы снова начнём гоняться. С нетерпением этого жду!

Мне не хватает гонок и поездок по всему миру с командой. Но это когда-нибудь закончится, и мы должны с этим справиться как можно раньше, а для этого лучше оставаться дома, соблюдать карантин и найти себе занятие. Желаю вам всего самого лучшего! Нам нельзя сдаваться – надеюсь, мы вернёмся к работе, став сильнее».