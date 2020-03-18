Команды готовы отложить новый регламент до 2022 года

Пандемия коронавируса отразилась на Формуле 1 в этом году и начинает влиять на следующий сезон. В 2021-м должен вступить в силу новый технический регламент, но теперь команды готовы перенести его введение на 2022-й год.

Как пишет Auto Motor und Sport, команды провели телефонную конференцию с исполнительным директором Формулы 1 Чейзом Кэри, обсудив текущую ситуацию. Девять из десяти команд согласились омологировать шасси, трансмиссию и детали подвески 2020 года для использования по ходу сезона 2021 года. Не согласились только в Ferrari – представители Скудерии попросили дополнительное время на раздумье в связи с тяжёлой ситуацией с коронавирусом в Италии.

Окончательное решение будет принято в четверг. Если все команды согласятся перенести новый технический регламент на 2022 год, то это позволит провести следующий сезон с действующими машинами. Такое решение спасёт команды от банкротства, поскольку из-за отмены и переноса гонок в начале 2020-го они не получат часть призовых и просто не смогут разработать новые машины для следующего сезона.

Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр выступает за перенос нового технического регламента: «Учитывая драматичную ситуацию, у нас нет другого варианта».

Подобное решение даст больше гибкости Liberty Media в составлении нового календаря сезона. Если не удастся начать чемпионат в Баку, то сезон можно продлить до января 2021-го, а следующий чемпионат начать в апреле.