Марк Арнелл о переменах в Ф1 и работе с Райкконеном

Физиотерапевт Марк Арнелл в 1996-м начал работать с Микой Хаккиненом, а потом перешёл к Кими Райкконену. Британец рассказал о произошедших за 25 лет переменах и особенностях работы с гонщиками…

Марк Арнелл: «За это время многое изменилось. Почти всё. В прошлом году Мика сел за руль своей чемпионской машины 1998 года. Она кажется громоздкой, потому что тогда аэродинамика была не столь эффективной. Но это потрясающая машина для своего времени, ведь Мика завоевал на ней титул.

Спорт сильно изменился, в том числе в плане питания и тренировок. Мы делаем очень точные анализы, а затем на основе этих данных создаём добавки. Многое из того, что мы сейчас делаем, раньше было недоступно. Изменился и спорт, и моя работа в нём, и физическая нагрузка на гонщиков. Наука помогла лучше понять работу тела, изменились тренировки – теперь мы видим всё в комплексе, а не по группам мышц.

Когда появилась система KERS, у команд возникли серьёзные проблемы с весом машины. Роберт Кубица был похож на скелет – ему пришлось так похудеть, чтобы вес машины с гонщиком не выходил за пределы нормы, и она не теряла время на круге. Нам дали конкретные ориентиры – если бы гонщик весил на полкилограмма больше, то терял бы две десятых секунды на круге. В итоге мы сместили акцент с силовых упражнений и работы с общей физической подготовкой на контроль веса: надо было максимально снизить вес, особенно мышечную массу».

В своей книге «Как улучшить форму» Марк Арнелл объяснил, что у каждого гонщика свой подход к работе.

«Кими – это “Мистер sms”, – продолжил тренер. – Он присылает короткие и конкретные сообщения без лишних слов. В межсезонье всё очень просто – мы не встречаемся. После финальной гонки сезона и тестов в Абу-Даби мы расстаёмся на месяц.

Плюс долгой работы с Кими – мы оба знаем, что нам нужно. У гонщиков разные потребности. Например, Дэвид Култхард всегда настаивал на конкретном графике, всё было спланировано по времени. Кими это не нравится. Обычно мы договариваемся, что начнём тренировку между 10 и 11 утра, а затем проводим ещё одно занятие во второй половине дня. Но в большинстве случаев он просто мне пишет, когда готов. У нас нет жесткого графика».