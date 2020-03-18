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Автоспорт

Мик Шумахер: Фамилия не даёт гарантий

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В прошлом году Мик Шумахер не слишком убедительно выступал в Формуле 2 – и понимает, что известная фамилия не гарантирует успешного будущего в автоспорте. В этом году Мик надеется добиться большего – и полностью сосредоточен на предстоящем сезоне.

Мик Шумахер: «Я отлично понимаю, что для перехода в Формулу 1 должен хорошо выступать в молодёжных сериях, таких как Формула 2. Никто из молодых пилотов не попадёт в Формулу 1 только из-за своей фамилии.

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Сравнения с отцом меня не особенно беспокоят. Для меня отец – лучший гонщик всех времён и народов. Если меня с ним сравнивают – это повод для гордости.

Пока я не думаю о Формуле 1. Я полностью сосредоточен на предстоящем сезоне в Формуле 2, для меня он имеет решающее значение. А планы на будущее обсудим после его окончания.

На самом деле, я доволен тем, как прошёл прошлый сезон. По нашим данным, только в трёх гонках у нас не было темпа. Но главное – я многому научился, особенно в работе с резиной, что в Формуле 2 имеет ключевое значение».

Источник:www.f1news.ru
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