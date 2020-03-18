В McLaren подтвердили отсутствие новых заболевших

Накануне стало известно, что у сотрудников McLaren, находящихся в карантине в Мельбурне, анализы не выявили наличие коронавируса. Сегодня пресс-служба британской команды выпустила официальное заявление, в котором подтвердила этот факт и сообщила другие подробности.

«В McLaren рады подтвердить, что у семерых сотрудников гоночной бригады, проверенных на коронавирус в Мельбурне, результаты оказались отрицательными, – говорится в опубликованном заявлении. – Они хорошо себя чувствуют и находятся в прекрасном расположении духа. У сотрудника команды, у которого изначально был диагностирован вирус, больше нет симптомов. По указанию медицинских властей остальных сотрудников не потребовалось проверять на наличие вируса.

16 сотрудников команды были помещены в карантин, из них у 14-ти были близкие контакты с тем, у кого диагностирован вирус, и с ещё одним сотрудником, у которого появились симптомы заболевания во время уик-энда.

В качестве меры предосторожности эти сотрудники будут оставаться в изоляции ещё неделю, чтобы соблюсти 14-дневный период, как того требуют медицинские власти Австралии. Команду поддерживают трое сотрудников из числа руководства, которые на время остались в Мельбурне.

От лица всех, кто остаётся в Мельбурне, команда благодарит за добрые пожелания и поддержку, способствующие поддержанию морального духа».