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Автоспорт

Всемирный совет поддержал перенос летнего перерыва

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Всемирный совет FIA единогласно одобрил удлинение обязательного летнего перерыва с 14 до 21 дня и перенос его с августа на апрель. Идея предложена Ferrari, в том числе потому, что сейчас база в Маранелло закрыта на неопределённый срок из-за коронавируса. 

Предложение о переносе летнего перерыва сначала было одобрено стратегической рабочей группой и Комиссией Формулы 1, а теперь получено формальное одобрение Всемирного Совета – электронное голосование по этому поводу прошло сегодня.

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Все команды чемпионата должны гарантировать закрытие своих баз на 21 день и прекращение на этот срок работы сотрудниками команд.

Источник:www.f1news.ru
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