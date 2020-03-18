Всемирный совет поддержал перенос летнего перерыва

Всемирный совет FIA единогласно одобрил удлинение обязательного летнего перерыва с 14 до 21 дня и перенос его с августа на апрель. Идея предложена Ferrari, в том числе потому, что сейчас база в Маранелло закрыта на неопределённый срок из-за коронавируса.

Предложение о переносе летнего перерыва сначала было одобрено стратегической рабочей группой и Комиссией Формулы 1, а теперь получено формальное одобрение Всемирного Совета – электронное голосование по этому поводу прошло сегодня.

Все команды чемпионата должны гарантировать закрытие своих баз на 21 день и прекращение на этот срок работы сотрудниками команд.