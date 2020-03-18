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Автоспорт

У Сайнса отрицательный тест на коронавирус

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После того, как в Мельбурне тест на коронавирус заправщика McLaren оказался положительным, в команде отправили на карантин 14 сотрудников, которые с ним контактировали. Мы писали о том, что у них коронавирус не выявлен.

После возвращения домой Карлос Сайнс отправился на добровольный карантин – и тоже сдал тест, подтвердив в социальных сетях, что он оказался отрицательным.

Карлос Сайнс: «После произошедшего в Австралии мне нужно было пройти тест на COVID-19, и я очень рад, что результаты оказались отрицательными. Но это ничего не меняет, я буду оставаться в карантине.

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Несколько дней я пытался организовать свою жизнь. Мне немного скучно. Думаю, скучно всем, кто находится в карантине. Я пытаюсь заниматься спортом, стараюсь найти себе занятия из тех, на которые прежде из-за постоянных переездов не хватало времени».

Источник:www.f1news.ru
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