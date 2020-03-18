У сотрудников McLaren не выявлен коронавирус

Во вторник Карлос Сайнс опубликовал видео в социальных сетях, рассказав о своём решении самоизолироваться после возвращения в Испанию из Австралии, где у одного из механиков McLaren был диагностирован коронавирус.

Представитель английской команды подтвердил Racefans, что гонщик действительно на добровольном карантине у себя дома – и на прошлой неделе команда дала ему разрешение на перелёт из Австралии.

Сегодня пришли результаты анализов на коронавирус сотрудников McLaren, которые остались в Мельбурне. Половина из 14 сотрудников команды, оставшихся в Австралии, были изолированы после контакта с первым заболевшим, и сдали анализы на коронавирус. У всех, кто уже получил результат, он оказался отрицательным.