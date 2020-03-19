Бинотто: Переговоры с Феттелем идут, но всё в его руках

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто прокомментировал влияние пандемии коронавируса на положение дел в автоспорте, а также рассказал о контрактной ситуации Себастьяна Феттеля, подчеркнув, что всё будет зависеть от результатов, которые четырёхкратный чемпион мира покажет в начале сезона.

В Италии предпринимаются все возможные меры в попытке взять под контроль распространение коронавируса, и всё это не может не сказываться на работе команд Формулы 1, базирующихся в этой стране – Ferrari и AlphaTauri. В минувшую субботу стало известно о временном закрытии завода компании в Маранелло, а теперь и команда официально ушла на трёхнедельные каникулы в соотвествии с решением Всемирного совета FIA по автоспорту о переносе на весну летнего перерыва. Бинотто признаёт, что все эти чрезвычайные меры не могут не сказаться на программе модернизации машины.

«Здоровье наших сотрудников – важнее всего, это приоритет, – заявил он в интервью официальному сайту чемпионата. – Мы смогли отправиться в Мельбурн, хотя для нас это было непросто, поскольку пришлось менять планы, связанные с перелётами. Но больше всего нас тревожит то, что происходит в Италии. Мы выражаем солидарность со всеми людьми нашей страны.

Действует множество ограничений, направленных на снижение риска заражения, а это сказывается на наших возможностях модернизации техники. Перед закрытием базы мы постарались скорректировать нашу программу, исходя из различных гипотетических вариантов календаря. Конечно, что мы должны отслеживать общемировую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, от этого зависит возобновление нашей работы.

Только когда мы получим более точную картину, тогда станет понятно, какую версию машины мы сможем выставить на старт первого Гран При сезона. Надо понять, как будет развиваться ситуация, и мы надеемся, что сможем начать гоняться как можно скорее, как только позволят условия. При этом мы готовы поддержать Формулу 1 и FIA в этот непростой период.

Сейчас надо быть вместе с нашими семьями и перезарядить батарейки. Трёхнедельный перерыв в работе поможет восстановить силы, чтобы в последующие месяцы напряжённо работать, ведь нам придётся одновременно решать две задачи, связанные с этим сезоном и с проектом 2021 года».

На следующий сезон запланирован переход на новый технический и спортивный регламент, но в сложившейся ситуации команды вместе с Формулой 1 и FIA сегодня будут обсуждать вопрос о переносе всего этого ещё на год.

«Мы проведём селекторное совещание со всеми остальными командами, Ф1 и FIA, чтобы обсудить ситуацию и её влияние не только на этот сезон, но и на следующий, – подтвердил Бинотто. – Мы должны всё тщательно взвесить, чтобы понять, стоит ли действительно ставить вопрос о переносе введения нового технического регламента. В любом случае, Ferrari готова взять на себя ответственность за тот выбор, который необходимо сделать в интересах нашего спорта. Разумеется, сейчас не время для проявлений эгоизма и тактических игр».

После предсезонных тестов у Скудерии было время оценить уровень своей подготовки к чемпионату, и руководитель итальянской команды по-прежнему считает, что она уступает как минимум Mercedes, но не исключено, что и Red Bull Racing тоже.

«Машины, что мы привезли в Мельбурн – те же самые, с которыми мы завершили тесты, – сказал он. – Поэтому не стоит ожидать каких-то технических обновлений, которые изменят уровень нашей конкурентоспособности по сравнению с соперниками.

Мы проанализировали все данные, и я не думаю, что у нас есть какие-то ошибки, связанные с корреляцией. Это реальный уровень возможностей нашей SF1000. Где мы сможем сравнить её с другими машинами? В Барселоне проходят только тесты, и надо дождаться трёх первых гонок сезона, чтобы оценить расстановку сил…

В Mercedes отлично поработали, мы должны этот признать. Что касается Ferrari, то мы избрали иное направление в работе над нашим проектом, оно отличается от прежнего. Когда такое происходит, то сначала вы обычно несколько сдаёте позиции, но я надеюсь, что в будущем это откроет для нас больше потенциальных возможностей для развития.

Машина намного быстрее проходит повороты, чем в прошлом году. В этом плане SF1000 оправдывает наши ожидания, но мы стали медленнее на прямых. Полагаем, что повышение уровня прижимной силы должно помочь нам не только на одном быстром круге, но и на дистанции всей гонки, поскольку позитивно отразится на работе с шинами и их износе.

Если говорить об имитациях гонки, которые мы проводили, то на длинных сериях кругов мы теперь выглядим лучше – именно за счёт повышения прижимной силы».

11 февраля на презентации новой машины Бинотто сказал, что позволит Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю соперничать, несмотря на то, что в прошлом году отношения между напарниками были непростыми, и всё закончилось столкновением на трассе Гран При Бразилии и сходом обеих машин.

Тем не менее, руководитель Скудерии настаивает, что командная тактика будет использоваться только в тех случаях, когда это будет интересах Ferrari: «То, что произошло в прошлом году, было важно для обоих гонщиков. Мы всё обсудили, внесли некоторую ясность: интересы команды, борьба за Кубок конструкторов – это приоритет. Гонщики могут соперничать друг с другом, но это не означает, что мы не можем применять командную тактику в интересах Ferrari. Но если у команды всё будет хорошо, это отразится и на гонщиках.

Оба – толковые парни, и теперь они уже лучше знают друг друга. Случившееся в прошлом году – не только в Бразилии, но и в России – позволило нам всё открыто обсудить, а когда вы это делаете, то в процессе лучше узнаёте друг друга. Думаю, мы смогли повысить уровень доверия внутри команды, между гонщиками, и это поможет нам в 2020 году».

Также Бинотто вновь повторил, что Феттель остаётся главным кандидатом на место напарника Шарля Леклера, с которым подписаны долгосрочные договорённости: «Мы уже начали обсуждать новый контракт. Важно, что мы хотим решить этот вопрос побыстрее и не станем оставлять его на конец сезона. И для Себастьяна, и для нас важно, чтобы ясность наступила как можно скорее. Переговоры идут, и можно надеяться, что они вскоре завершатся.

Он в отличной форме. По-моему, он максимально сосредоточен, понимая, что должен выступать на хорошем уровне. Это ключевой момент его карьеры, ведь результаты на старте сезона – важный фактор, от которого зависит продление контракта. Всё в его руках. Мне кажется, он очень мотивирован.

В прошлом году скорость Шарля стала для него неожиданностью, но теперь это уже не так, Себастьян знает, на что способен напарник, знает, что должен делать. В общем, я полагаю, зимой он очень хорошо подготовился. В прошлом году он постарался понять, что пошло не так, чтобы в новом сезоне выступать лучше.

Думаю, машина SF1000 больше подходит его стилю пилотирования, по крайней мере в Барселоне были первые признаки этого. Тем не менее, великих гонщиков отличает умение адаптироваться к машине, которая есть в твоём распоряжении, и в полной мере использовать её потенциал. Со своей стороны мы должны постараться помочь обоим пилотам.

Шарль тоже отлично подготовился за зимний период и уже начал демонстрировать это на тестах. Он понимает, что второй сезон в составе топ-команды сопряжён с дополнительными сложностями, но он очень быстро учится, и я уверен, что Леклер сможет справиться с прессингом».