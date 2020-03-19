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Автоспорт

Этапы в Нидерландах, Испании и Монако отложены

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В Формуле 1 объявили о переносе Гран При Нидерландов, Гран При Испании и Гран При Монако на неопределённый срок.

«Принимая во внимание глобальное распространение коронавируса, после обсуждений с FIA и тремя промоутерами принято решение отложить проведение Гран При Нидерландов, Гран При Испании и Гран При Монако, – говорится в официальном заявлении. – Из-за продолжающейся нестабильной глобальной ситуацией с COVID-19, Формула 1, FIA и три промоутера приняли такое решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков.

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Формула 1 и FIA продолжат вплотную сотрудничать с промоутерами и местными властями для отслеживания ситуации и выборе альтернативных дат проведения каждого из этих Гран При позднее в этом году, если ситуация улучшится.

Формула 1 и FIA рассчитывают начать сезон 2020 года, как только это станет безопасно, после мая. Стороны продолжат регулярно отслеживать ситуацию с распространением COVID-19».

Источник:www.f1news.ru
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